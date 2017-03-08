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Jeremain Lens ayrılmak istemiyor!

Hollandalı yıldız, kendi camiasının yanı sıra bütün futbolseverlerden gelen destek mesajlarıyla güç kazandı.

Jeremain Lens ayrılmak istemiyor!

Fenerbahçe’nin sezon başından beri takımın en iyi isimlerinin başında gelen ve kısa sürede camianın sevgisini kazanan Jeremain Lens, kulüpten kopmak istemiyor.

Sarı-lacivertli takıma Sunderland’den kiralık gelen ancak adeta kulüple özdeşleşen Lens, babası Ricardo Lens’in vefatı sonrası gördüğü ilgi ve sevgi karşısında hem şaşkınlık yaşadı hem de çok duygulandı.

Hollandalı yıldızın, Osmanlıspor maçı için İstanbul’a gelmesinden sonra taraftarlardan ve kulüp içerisinden gelen mesajlar karşısında çok mutlu olduğu, özellikle stada çıktıktan sonra ilginin daha da artmasıyla ve acısının paylaşılmasıyla şaşırdığını söylediği dile getirildi. Osmanlıspor’un da takım halinde başsağlığı mesajlı pankart taşımasının da Lens’i çok etkilediği bildirildi. Ayrıca takım arkadaşları ve hocası Dirk Advocaat’ın yakından ilgi göstermesi de belirleyici oldu.

Her zaman Fenerbahçe’de kalmak istediğini dile getiren tecrübeli futbolcunun, “Osmanlıspor maçı sonrası sevgim, saygım daha da arttı. Çok mutlu oldum. Sadece taraftarlarımız ya da takım arkadaşlarımız değil, Türk insanın ilgisi beni fazlasıyla duygulandırdı. Burada sevildiğimi biliyordum, bir kez daha görmüş oldum” dediği öğrenildi.

Özel bir yer

Takım arkadaşlarıyla da sık sık bu konudan bahseden 28 yaşındaki oyuncunun, bu zamana kadar forma giydiği kulüpler arasında Fenerbahçe’nin özel bir yere oturduğunu anlattığı belirtildi.

İstanbul’da çok iyi şartlar ve çok güzel bir ortam yakaladığını kaydeden Lens’in, özellikle Sunderland ve Dinamo Kiev’dekinden farklı olarak çok mutlu olduğu vurgulandı. Lens’in şimdiki en büyük istediğinin gelecek sezon takımda kalmak kadar, bu yılı bir kupayla kapatmak olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Sunderland’in de takipte olduğu, transfer sürecini izlediği ve her türlü teklife açık oldukları kaydedildi.

Sahanın yıldızı oldu

Osmanlıspor maçında 90 dakika mücadele eden ve fedakârlık yapan Jeremain Lens, sahanın da en iyisi olarak büyük bir başarı sağladı. Galibiyet golünün asistini yapan Lens, tam 7 kez başarılı hücum driblingi aldı. Sahada 6 defa ile en fazla faule maruz kalan oyuncu olarak da dikkat çeken Hollandalı yıldız, 3 kez de net gol girişiminde bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon başından beri en aktif maçlarından birini oynadı.

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