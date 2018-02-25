Jelenadan Fenerbahçeye küfür

Jelena'dan Fenerbahçe'ye küfür
Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Vodafone Park'ta ev sahibi Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.
Mücadelenin oynandığı sırada Beşiktaşlı Dusko Tosic'in sansasyonel eşi Jelena Karleusa'dan sosyal medyada olay bir paylaşımda bulundu.
Jelena attığı mesajda, "Haydi Beşiktaş, haydi Dusko!!! F..k Fener" ifadelerini kullandı.
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