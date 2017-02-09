Jelenadan Fenerbahçeye gönderme!

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UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe son 32 turunda Rusya takımı Krasnodar ile eşleşti. Fenerbahçe ile Krasnodar arasındaki ilk maç deplasmanda ikinci maç ise Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.