Jelenadan Fenerbahçeye gönderme!

Jelena'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, olay yaratan paylaşımlarına devam ediyor.
Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından gündem yaratan paylaşımlarına devam ediyor.
"Beşiktaş'ın gücü"
Jelena Karleusa, Robin van Persie'nin Beşiktaş maçındaki gol sevincini tişörtlere basan Fenerbahçe'ye taş attı. Karleusa, "Beşiktaş'ın gücü" yazarak Tosic'in kırmızı kart görmesine neden olan anın tişörte basılmış halinin fotoğrafını paylaştı.
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