Japonyadan tarihi galibiyet

Japonya, Kolombiya maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası tarihinde Güney Amerika takımını yenen ilk Asya takımı oldu.

2018 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Kolombiya ile Japonya karşı karşıya geldi. Mordovia Arena'da oynanan mücadeleyi Japonya, 2-1'lik skorla kazandı.

Japonya, henüz maçın başında yakaladığı kontraatak golle burun buruna geldi. Shinji Kagawa, yakaladığı fırsatı değerlendiremedi ancak pozisyonun devamında boş kaleye çekilen şutu Kolombiya'dan Carlos Sanchez eliyle kesti ve hem penaltıya sebebiyle verdi, hem de 3. dakikada kırmızı kart gördü. Topun başına gelen Kagawa, 6. dakikada Japonya'yı 1-0 öne geçirdi.

Penaltıya sebebiyet veren Carlos Sanchez, hem bu Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartını gördü, hem de Dünya Kupası tarihinin en erken ikinci kırmızı kartını gördü.

NAGATOMO, CUADRADO'YU SAHADAN SİLDİ!

Kolombiya, 10 kişi kalıp geriye düştükten sonra Juan Cuadrado'yu kullanarak kanattan hücumlar yapmak istedi. Yuto Nagatomo, bu bölümde Cuadrado'yu kilitledi ve herhangi bir tehlike yaratmasına müsaade etmedi. Bu duruma 30 dakika dayanabilen Kolombiya Teknik Direktörü Pekerman, Cuadrado'yu oyundan aldı ve yerine Wilmar Barrios'u soktu.

QUINTERO, FRİKİKTEN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Kolombiya, güçlü Japon savunmasına karşı hücum etmekte zorlanırken frikik golüyle eşitliği sağladı. Ceza sahasının dışından bir frikik kullanan Juan Quintero, yerden çektiği sert şutunda ağları buldu ve 39. dakikada skor 1-1'e geldi.

YUYA OSAKO, KOLOMBİYA'YI YIKTI!

İkinci yarıda Japonya, oyunu Kolombiya yarı sahasına yıktı. Sürekli kanatları kullanan ve ortalarla etkili olmak isteyen Japonlar, Davinson Sanchez ve Murillo'dan oluşan Kolombiya stoper ikilisini aşmakta güçlük çekti. Japonya'nın ikinci yarıdaki baskısı, 73. dakikada Honda'nın kullandığı köşe vuruşunda Yuya Osako ile sonuç buldu. Osako, yaptığı kafa vuruşuyla Japonya'yı 2-1 öne geçirdi.

Japonya, 2-1'i bulduktan sonra savunma güvenliğini önplana almaya başladı. Kolombiya'da James Rodriguez ve Carlos Baccca bu bölümde öne çıkan isimler oldu. Arka arkaya yakalanan net gol fırsatlarına rağmen Kolombiya skoru eşitleyemedi. Japonya böylece tarihi bir zafer elde etmiş oldu.

JAPONYA, BİR İLKE İMZA ATTI!

Japonya, bir Asya takımı olarak bir Güney Amerika takımını Dünya Kupası tarihinde yenen ilk ülke oldu. Bundan önce oynanan 17 maçta Güney Amerika takımları, Asya takımlarına karşı hiç kaybetmemişti.

3 puanla Dünya Kupası'na başlayan Japonya, bir sonraki maçında Senegal ile karşılaşacak. Kolombiya ise Polonya karşısında kazanarak şansını devam ettirmek isteyecek.