Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.
Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak
Zlatan'a büyük şok

Zlatan'a büyük şok

Daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e İsveç milli takım antrenörü Janne Andersson'dan kötü haber geldi.
Şampiyonluk 7-1'le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.

Janssen'e özel kutlama

Hollandalı forvet Kasımpaşa maçında takımının son golünü kaydederek tam 217 gün sonra gol sevinci yaşamıştı.

Janssene özel kutlama

Hollandalı forvet Vincent Janssen Kasımpaşa maçında takımının son golünü kaydederek tam 217 gün sonra gol sevinci yaşamıştı.

Ağır bir sakatlığı geride bırakan Janssen, böylece çifte mutluluk yaşadı. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında arkadaşları, 23 yaşındaki forvete özel olarak tebrik etti.

Aykut Kocaman da öğrencisini, "Çok zor bir sezon geçirdin ama pes etmedin. Attığın gole, en az galibiyetimiz kadar sevindim" sözleriyle kutladı.

Janssen de soyunma odasında yaptığı konuşmada hayatının en özel günlerinden birini yaşadığını söyleyerek, "Bana verdiğiniz destek için hepinize tek tek teşükker ederim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

Trabzonspor'dan çok sert açıklama:

Trabzonspor'dan çok sert açıklama: "Çalınan şampiyonluğumuz..."

Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma ifadeye çağrıldı

Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma ifadeye çağrıldı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Janssene özel kutlama

Janssen'e özel kutlama

Hollandalı forvet Kasımpaşa maçında takımının son golünü kaydederek tam 217 gün sonra gol sevinci yaşamıştı.
Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

Süper Lig'in 31. haftasında zirve inadını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Trabzonspordan çok sert açıklama: Çalınan şampiyonluğumuz...

Trabzonspor'dan çok sert açıklama: "Çalınan şampiyonluğumuz..."

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Şenol Güneş'e yapılanlardan büyük rahatsızlık duyulduğu belirtildi, 2010/2011 sezonu için ise "çalınan şampiyonluğumuz" ibaresi kullanıldı.
Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma ifadeye çağrıldı

Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili soruşturma kapsamında, Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Şenol Güneş harekete geçti! Fenerbahçe...

Şenol Güneş harekete geçti! Fenerbahçe...

Kadıköy’deki Fenerbahçe maçında kafasına atılan yabancı madde sebebiyle yaralanan Şenol Güneş, dün kendisine suçlamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun sözlerine yanıt verme kararı aldı.
Fenerbahçe Quaresmayı TFFye şikayet etti

Fenerbahçe Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti

Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisinde Ricardo Quaresma'nın yaptığı hareketler nedeniyle Portekizli oyuncuyu TFF'ye şikayet etti.
Futbolun bu berbat ortamında çalışmaktan memnun değilim. Yakın zamanda köklü bir karar alacağım

"Futbolun bu berbat ortamında çalışmaktan memnun değilim. Yakın zamanda köklü bir karar alacağım"

Aykut Kocaman, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakkında konuşurken, şaşırtan bir itirafta da bulundu.
Aykut Kocamandan çok sert açıklamalar

Aykut Kocaman'dan çok sert açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1'lik Antalyaspor galibiyeti sonrasında sert açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe Antalyaspor karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendi.
Tolga Zengin: Ölmüş anneme küfrettiler

Tolga Zengin: "Ölmüş anneme küfrettiler"

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarıda kalırken olayların merkezinde yer alan Tolga Zengin cephesinden açıklama geldi.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....