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Janssen'den yine kötü haber geldi

8 Aralık’taki Bursa maçında sakatlanan Hollandalı yıldız, geçmeyen ödemi yüzünden psikolojik olarak çöktü. Sağlık heyetinin son yaptığı tetkiklerde kemikte ödem çıktı.

Janssenden yine kötü haber geldi

Göztepe karşısında 3 puanı uzatmada koparan Fenerbahçe'ye zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesinde kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen'in pazar günkü karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. Art arda Kasımpaşa ve Bursa maçlarında sol ayağına darbe alan Janssen'in başparmağında delik oluşmuş ve bu ödem yapmıştı. 8 Aralık 2017'den bu yana uygulanan tedavi sonuç vermezken, ödem dağılmadı.

TAKIMLA ÇALIŞMAMAK ÜZÜYOR

Sağlık heyeti, Janssen'in tedaviye olumlu yanıt vermemesi üzerine oyuncuyu yeniden tetkike alırken kemikte ödem olduğu görüldü. Şimdi yeni bir tedavi yöntemi üzerinde durulacağı öğrenildi. Uzun süre sahadan uzak kalan oyuncunun psikolojik anlamda da çöküntü yaşadığı kaydedildi. Janssen'in Antalya kampında bireysel çalışma yaptığı, takımla idmanlara çıkamadığı için moral olarak çöküş yaşadığı belirtildi. Aykut Kocaman ve futbolcuların oyuncuyla sık sık görüşüp moral verdiği gelen bilgiler arasında.

AYKUT KOCAMAN'IN KAFASINDAKİ 2 SORU

1- Giuliano'nun yerine Trabzon'da kim oynar?

2- Fernandao, deplasmanda ağır kalır mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor deplasmanı öncesinde ileri ikili konusunda kararsızlık yaşıyor. Omzu çıkan Giuliano'nun yokluğunda bu bölgede nasıl bir yol izleyeceği konusunda kararsız kalan Kocaman, ilk etapta ikinci forvet olarak Alper'i görevlendirmeyi planlıyor. İkinci sorun ise, Fernandao'nun deplasmanda nasıl bir performans sergileyeceği... Takım önde oynadığında performansı artan Brezilyalı oyuncunun, deplasmanda ağır kalıp kalmayacağı teknik heyetin kafasında soru işareti. Şu an Fernandao 11'de oynayacak gibi gözükse de, teknik heyet 4-6-0 planını da yedekte tutuyor.

FORMAYLA DA UYUMLU OLDU

Ligin ikinci yarısı öncesi 15 kilo verip fit bir görüntüye kavuşan Fernandao, saçlarını da sarıya boyatmıştı. Göztepe maçında ilk 11 sahaya çıkan ve bir de gol atan Brezilyalı bu durumu yeni imajına bağladı. Yakın çevresine, "Yeni saç stilim uğur getirdi. Ayrıca sarı formamızla da çok uyumlu oldu" dediği öğrenildi.

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