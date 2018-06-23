Janssenden transfer açıklaması geldi

Fenerbahçe'nin bir sezon daha kadrosuna katmak istediği Hollandalı futbolcu Vincent Janssen açık kapı bıraktı.

Sarı-lacivertlilerin bir sezon daha kadrosuna katmak istediği Vincent Janssen açık kapı bıraktı. Türkiye'de iyi bir yıl geçirdiğini aktaran Hollandalı, "Kariyerimdeki Fenerbahçe sayfası henüz kapanmadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de transfer döneminde yeniden kadroya katılması hedeflenen Vincent Janssen geleceğiyle ilgili konuştu. Hollanda'nın NOS televizyonuna konuşan Janssen, düzenli olarak forma giymek istediğini söyledi.

"Bana kalırsa kariyerimdeki Fenerbahçe sayfası henüz kapanmadı"

Tottenham'da forma şansının az olduğuna değinen 23 yaşındaki forvet, "Sürekli oynayabilmek istiyorum, bu benim için önemli bir konu. Tottenham ile görüşüp en uygun yolu bulacağız." dedi.

Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonun önemli olduğunu aktaran Janssen, "Geçirdiğim sakatlığa rağmen Fenerbahçe'de fantastik bir yıl geçirdim. Bana kalırsa kariyerimdeki Fenerbahçe sayfası henüz kapanmadı. Ancak bu da tek opsiyonumun Fenerbahçe olduğu anlamına gelmez. Her teklife açığım. Şu anda somut bir şey yok ve beklemek en iyisi." diye konuştu.

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