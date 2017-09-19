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Janssen çok farklı

Hollandalı oyuncu ilk kez 11’de oynadığı Aytemiz Alanya maçında farkını gösterdi.

Janssen çok farklı

Fenerbahçe’de bu sezon forvetler tam anlamıyla golü unutmuştu. Robin van Persie, Roberto Soldado ve Ahmethan Köse, 8 resmi maçta ağları sarsamamıştı. Sarı- Lacivertliler’in bu sevinci yaşayan ilk forveti Aytemiz Alanya mücadelesinde takımının ilk golünü kaydeden Vincent Janssen oldu.

Hollandalı oyuncu sadece attığı golle değil, futboluyla da Van Persie ve Soldado’dan çok daha etkili oldu. 23 yaşındaki futbolcunun bu etkinliği ve mücadelesi rakamlara da yansıdı. Örneğin Janssen, 84 dakikada 7 şut girişiminde bulundu, %83 isabetli as ortalaması yakaladı, girdiği 10 ikili mücadelenin 7’sini kazandı.

Fenerbahçe’nin diğer forvetlerine bakıldığında, Hollandalı yıldızın ilk kez 11’de sahaya çıktığı bir maçta yakaladığı bu rakamlar kesinlikle çok iyi. Örneğin Van Persie, Trabzonspor maçında girdiği 7 ikili mücadeleyi de kazanamadı, şut girişiminde bulunmadı. Başakşehir karşısında Soldado da 5 ikili mücadelenin tamamını kaybetti, çektiği 2 şutta isabet sağlayamadı.

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