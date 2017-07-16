Ivan Strinic için 3 milyon euro gözden çıkarıldı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bekte Carole’ü yetersiz gören İgor Tudor, yönetimden mutlaka bir sol bek alınmasını istedi.

Tudor’un hedefindeki 1 numaralı isim vatandaşı Ivan Strinic. 30 yaşındaki sol bek geçen sezon İtalya’da Napoli formasıyla 15 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 2 asist yapan Strinic için yönetimin gözden çıkarttığı rakam 3 milyon Euro. Hafta içinde resmi temasların kurulması beklenirken, Tudor, Mariano’nun ardından Strinic ile savunmayı iyice sağlama almak istiyor.