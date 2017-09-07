İtalyanlar müjdeyi verdi: "Biz Türklerle anlaştık"

Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Jose Josa konusunda Trabzonspor'la anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Yaz transfer döneminde Kamil Ahmet Çörekçi, Theo Bongonda, Burak Yılmaz ve Juraj Kucka gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, transferin bitmesine 2 gün kala en büyük bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir bir orta saha transferi için uğraş veren başkan Muharrem Usta, Jose Sosa'ya Bordo-Mavili formayı giydirmeye kararlı.

Dün Gianluca Di Marzio'nun 5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifine Sosa'nın sıcak baktığını belirtmesinin ardından, bugün Milan cephesi de transferin kendi açılarından bittiğini duyurdu.

Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Premium Sport'a yaptığı açıklamada, Trabzonsporlulara Sosa müjdesini verdi.

Mirabelli, ''Biz Trabzonspor'la anlaşma sağladık. Artık karar vermesi gereken kişi Sosa'' dedi.

Bu gelişmelerin ardından bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Jose Sosa'nın, en genç cuma gününe kadar Türkiye'ye gelip, kendisini 3 yıllığına Trabzonspor'a bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.