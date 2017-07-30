Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalya devi Milan, adı birçok Türk takımı ile anılan Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa isimlerini satış listesine koydu ve gelecek teklifleri bekliyor.
Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Fenerbahçe Doğuş, uzun yıllar boyunca NBA’de forma giymiş tecrübeli pivot Jason Thompson ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.
Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Ersun Yanal’ın talimatı ile 10 numara arayışına geçen Bordo- Mavililer’e, menajerler aracılığıyla Milan’da forma giyen Jose Sosa önerildi.
Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Futbol dünyası Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız kulübü Paris Saint Germain'e muhtemel transferini konuşurken, bir başka bomba da Barcelona'dan geldi.
Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezonu NCAA’de Ricmond Spiders’da Amerikalı forvet T.J Cline ile anlaştı. Genç oyuncu transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile anlaşarak son verdi.
Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ben Arfa ve Lucas Lima transferleri için Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalya devi Milan, adı birçok Türk takımı ile anılan Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa isimlerini satış listesine koydu ve gelecek teklifleri bekliyor.

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Milan, bir yandan da kadroda düşünmediği isimleri elden çıkarmanın yollarını arıyor.

Gazetta Dello Sport'un haberine göre; Kırmızı-Siyahlılar, Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa'yı satış listesine koydu.

3 futbolcuyu da gelecek sezon planlarında düşünmeyen teknik direktör Montella, bir an önce oyuncuların satışının gerçekleşmesini istiyor.

Carlos Bacca'nın ismi yoğun bir şekilde Marsilya ile anılırken, Kolombiyalı golcü için Fenerbahçe ve Beşiktaş da nabız yokluyor.

Stoper Gabriel Paletta için Beşiktaş, Jose Sosa içinse Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un  transfer yarışı sürüyor.

İşte Cengiz Ünder transferinin perde arkası

İşte Cengiz Ünder transferinin perde arkası

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İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalya devi Milan, adı birçok Türk takımı ile anılan Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa isimlerini satış listesine koydu ve gelecek teklifleri bekliyor.
İşte Cengiz Ünder transferinin perde arkası

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