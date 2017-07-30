İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalya devi Milan, adı birçok Türk takımı ile anılan Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa isimlerini satış listesine koydu ve gelecek teklifleri bekliyor.

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Milan, bir yandan da kadroda düşünmediği isimleri elden çıkarmanın yollarını arıyor.

Gazetta Dello Sport'un haberine göre; Kırmızı-Siyahlılar, Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa'yı satış listesine koydu.

3 futbolcuyu da gelecek sezon planlarında düşünmeyen teknik direktör Montella, bir an önce oyuncuların satışının gerçekleşmesini istiyor.

Carlos Bacca'nın ismi yoğun bir şekilde Marsilya ile anılırken, Kolombiyalı golcü için Fenerbahçe ve Beşiktaş da nabız yokluyor.

Stoper Gabriel Paletta için Beşiktaş, Jose Sosa içinse Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer yarışı sürüyor.