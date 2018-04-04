İtalyanlar Cüneyt Çakıra öfke kustu

Dybala'ya kırmızı kart çıkaran, Casemiro'nun ceza sahası içerisinde elinde çarpan topu es geçen Cüneyt Çakır, İtalyanlardan bir hayli tepki topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti. Juventus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Cristiano Ronaldo damga vururken, Cüneyt Çakır'ın kararlarına İtalyanlar büyük tepki gösterdi.

2013'ten beri kendi sahasında maç kaybetmeyen Juventus'un muhteşem serisine iki gol bir asistle oynayan Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid son verdi. Juventus karşısında müthiş bir revaşata gol atan Cristiano Ronaldo, peş peşe 10 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atarak Devler Ligi tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu. Portekizli oyuncu ayrıca bu sezonki 13. Şampiyonlar Ligi golüne de imza atmış oldu.

Cüneyt Çakır, maçın ilk yarısında İtalyan ekibinde forma giyen Bentancur'a gösterdiği sarı kart nedeniyle siyah-beyazlı futbolcularun yoğun itirazına maruz kaldı. 42. dakikada Juventus'un penaltı beklediği bir pozisyonda oyunu devam ettirmesinin ardından Juventus Stadyumu'nu dolduran 40 bine yakın İtalyan taraftarın tepkisini çekti.

Casemiro'nun içinde bulunduğu ve Juventus'un penaltı itirazı yaptığı pozisyonu devam ettirmesiyle tribünler Cüneyt Çakır'ın her kararına ıslıkla tepki gösterdi.

DYBALA'YA KIRMIZI KART

Cüneyt Çakır, maçın ikinci yarısında, sarı kartı olan Paulo Dybala'ya, Carvajal'e yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarıyı gösterip Arjantinli yıldızı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Cüneyt Çakır'ın sarı kart gösterdiği Sergio Ramos da cezalı duruma düştü.