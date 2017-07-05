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İtalyan devleri Tolgay'ın peşini bırakmıyor

Siyah-Beyazlılar, Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzatmak isterken, Çizme’nin önde gelen ekiplerinden Roma, Milan, İnter ve Napoli, yıldız futbolcu için kulübün kapısını çaldı.

İtalyan devleri Tolgayın peşini bırakmıyor

Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken, özellikle son haftalarındaki performansıyla büyük beğeni kazanan Tolgay Arslan, yeniden Avrupa devlerinin radarına girdi. Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tolgay’la, özellikle İtalyan kulüplerinin ciddi biçimde ilgilendiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre başta Roma olmak üzere Napoli, Milan ve İnter’in 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşinde olduğu bildirildi. Bu takımlar içerisinde Roma’nın, daha önce tecrübeli futbolcu için yaptığı 7 milyon Euro’luk teklifi yinelediği ifade edilirken, Napoli, Milan ve İnter’in de, Siyah-Beyazlı kulübün kapısını bonservis konusunda çaldıkları vurgulandı.

Yönetime bıraktı

Kartal’ın henüz bu kulüplere bir yanıt vermediği öğrenilirken, Tolgay’la yeni sözleşme imzalamak konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yıldız futbolcunun ise yeni kontrata imza atmak konusunda sıkıntı çıkarmayacağı ve yönetimin kararına göre hareket edeceği belirtildi.

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