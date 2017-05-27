İtalyan devinden Tolgaya 5 milyon euro

Süper Lig’de üst üste ikinci şampiyonluğu için geri sayımda bulunan Siyah-Beyazlılar’ın yıldızlarına teklif üzerine teklif yağıyor.

Oğuzhan Özyakup’a Milan’ın kanca atmasının ardından Kara Kartal’ın bir diğer orta saha oyuncusuna daha İtalya’dan talip çıktı. Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Tolgay Arslan’a Çizme devlerinden Napoli transfer teklifinde bulundu. 26 yaşındaki ismi uzun süredir takipte bulunan Mavi- Beyazlılar’ın, Beşiktaş’ın kapısını 5 milyon Euro’luk (20 milyon TL) öneriyle çaldığı ortaya çıktı. İtalyan ekibinin, Tolgay’ın sonraki satışı için de yüzde 5’lik pay ve ek bonuslar teklif ettiği öğrenildi. Yönetimin yarınki şampiyonluk maçının ardından bu konuda karar vermesi bekleniyor.

‘Tolgay’a hayran kaldım’

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’la birlikte B Grubu’nda yer alan Napoli’nin tecrübeli teknik direktörü Maurizio Sarri, 1 Kasım’da Vodafone Arena’da oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından yaptığı açıklamada Tolgay Arslan’a övgüler yağdırmıştı. Tecrübeli oyuncu için, “Onun futboluna hayran kaldım. Gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi” ifadelerini kullanan İtalyan teknik adamın, kulübünün yaptığı transfer teklifinde 1 numaralı etken olduğu bildirildi.

1.7 milyon TL’ye alındı

Almanya Bundesliga ekibi Hamburg’tan 2015 yılının Ocak ayında 450 bin Euro (1.7 milyon TL) karşılığında transfer edilen Tolgay, Beşiktaş’la ilk sezonunda 22 maça çıkıp 2 gol atmıştı. Geçen dönem ise dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle sadece 8 karşılaşmada forma giyebilen Arslan, bu sezon da Siyah-Beyazlılar’da 41 kez şans bulup 6 asist yapmıştı.