İtalyan devinden Tolgay Arslana flaş teklif!

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Tolgay Ali Arslan'a İtalya'nın Roma takımının transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

Şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

HABER1903'ün edindiği bilgiye göre; İtalya'nın Roma Kulübü, Tolgay Arslan için Beşiktaş Kulübü'ne yaptığı 5.5 milyon Euro'luk teklifi yükselterek 7 Milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın gelen bu teklifi az bulduğu ve reddettiği bildirildi. Öte yandan Tolgay Arslan'ın sözleşme yenilemesi konusunda çalışmalarında devam ettiği vurgulandı.