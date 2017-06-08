Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

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Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

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Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Mircea Lucescu'ya resmi teklif götürdü.
Bruma'da büyük tehlike!

Bruma'da büyük tehlike!

Sporting ile yapılan sözleşmede, oyuncunun Benfica, Porto ve Braga’ya verilmesi durumunda 30 milyon euroluk cezai madde bulunuyor. Üstelik Bruma, başka bir takıma gitse bile Galatasaray’ın yükümlülüğü 2017-2018 sonuna kadar devam edecek.
Talisca'da son dakika!

Talisca'da son dakika!

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Barcelona'da deprem! Kovuldu!

Barcelona'da deprem! Kovuldu!

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İtalyan devinden Tolgay Arslan'a flaş teklif!

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Tolgay Ali Arslan'a İtalya'nın Roma takımının transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

İtalyan devinden Tolgay Arslana flaş teklif!

Şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

HABER1903'ün edindiği bilgiye göre;  İtalya'nın Roma Kulübü, Tolgay Arslan için Beşiktaş Kulübü'ne yaptığı 5.5 milyon Euro'luk teklifi yükselterek 7 Milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın gelen bu teklifi az bulduğu ve reddettiği bildirildi. Öte yandan Tolgay Arslan'ın sözleşme yenilemesi konusunda çalışmalarında devam ettiği vurgulandı.

Beşiktaş'a tam 6 golcü adayı!

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İtalyan devinden Tolgay Arslana flaş teklif!

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