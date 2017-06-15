İtalyan devinden Oğuzhan Özyakupa resmi teklif!

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Teklif ortaya çıktı

Roma'nın Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş'a resmi teklif yaptığı öğrenildi. İtalyan ekip, Oğuzhan için 9 milyon Euro teklifte bulundu. Ancak Siyah-Beyazlılar bu teklifi az buldukları gerekçesiyle reddetti.  Beşiktaş'ın ise Oğuzhan için Roma'dan 12 milyon Euro ve satıştan pay istediği öğrenildi.

Roma'da Sportif Direktörlük görevine getirilen Monchi, Oğuzhan'ı eski takımı Sevilla'ya da transfer etmek istemiş ancak gerçekleştirememişti.

Bu sezon Beşiktaş'la 40 maça çıkan Oğuzhan, 5 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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