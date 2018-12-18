'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, Beşiktaş’ın radarına girdi. Milli eldiveni bedava bırakmak istemeyen bordo-mavililer, siyah-beyazlılardan eski kalecileri Tolga Zengin’i talep etti. İki tarafın derbinin ardından konuyu gündeme getirdiği öğ
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İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

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İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

Arap takımlarının kadrosuna katmak için çaba harcadığı Kasımpaşalı Trezeguet’ye son talip Avrupa’dan.

İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

Mısır basınında yer alan iddiaya göre Trezeguet’nin menaceri, Kasımpaşa’ya Lazio’nun önerisiyle geldi, 6 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

Ancak Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner’in 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 10 milyon Euro’dan aşağı vermeyi düşünmediği bildirildi. Ayrılmak istediği konuşulan Trezeguet için İtalyan kulübünden bir yetkilinin önümüzdeki günlerde Lacivert-Beyazlı kulübün kapısını resmi bir teklifle çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Cengiz Ünder için 60 milyon Euro'yu hazırladılar

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İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

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Cengiz Ünder için 60 milyon Euroyu hazırladılar

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