İtalyan devi, Oğuzhan Özyakupu istiyor

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, dış basına konuştu.

Beşiktaş'la sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı sezon sonunda belli olacak olan Oğuzhan Özyakup hakkında İtalyanlar bomba bir iddia ortaya attı.

Buna göre kontratını sezon sonunda bitecek oyuncuya İtalya Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.

Transfer Market Web adlı internet sitesinin haberine göre Oğuzhan'ın Beşiktaş'la kontrat yenilemesi durumunda Lazio, Siyah Beyazlı yönetimin kapısını 13 milyon euroluk bir teklifle çalacak.

Siyah Beyazlılar'ın yıldızına talip olan kulüpler arasında Everton, Newcastle United, Roma, Valencia, Olimpik Marsilya ve Milan'ın da adı geçiyordu.

Oğuzhan'ın menajeri de dış basına yaptığı açıklamada "Milan'ın Oğuzhan ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia'dan da transfer teklifleri geliyor. İki hafta içerisinde karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.