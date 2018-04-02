Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

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Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

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Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

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İtalyan devi, Oğuzhan Özyakup'u istiyor

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, dış basına konuştu.

İtalyan devi, Oğuzhan Özyakupu istiyor

Beşiktaş'la sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı sezon sonunda belli olacak olan Oğuzhan Özyakup hakkında İtalyanlar bomba bir iddia ortaya attı.

Buna göre kontratını sezon sonunda bitecek oyuncuya İtalya Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.

Transfer Market Web adlı internet sitesinin haberine göre Oğuzhan'ın Beşiktaş'la kontrat yenilemesi durumunda Lazio, Siyah Beyazlı yönetimin kapısını 13 milyon euroluk bir teklifle çalacak.

Siyah Beyazlılar'ın yıldızına talip olan kulüpler arasında Everton, Newcastle United, Roma, Valencia, Olimpik Marsilya ve Milan'ın da adı geçiyordu.

Oğuzhan'ın menajeri de dış basına yaptığı açıklamada "Milan'ın Oğuzhan ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia'dan da transfer teklifleri geliyor. İki hafta içerisinde karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

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