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İtalyan basınından flaş Lichtsteiner iddiası!

Çizme basını, sağ bekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ın Juventus’un 33 yaşındaki yıldız ismi Lichtsteiner ile ilgilendiğini yazdı. İsviçreli futbolcu, Juve’nin Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alınmamıştı.

İtalyan basınından flaş Lichtsteiner iddiası!

Beck’i Stuttgart’a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gönderen Beşiktaş, Gökhan Gönül’ün sakatlığı sürecinde ilk etapta sorunu takım içinden çözmeyi düşünüyor. Ancak dış basının iddiasına göre Siyah- Beyazlılar sağ bek arayışında bulunuyor. İtalya’dan calciomercato, Kara Kartal’ın Juventus’un başarılı oyuncusu Lichtsteiner ile ilgilendiğini yazdı. Juve’nin Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadığı 33 yaşındaki yıldız sağ bek, büyük hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti. Beşiktaş’ın, şartların uygun olması halinde 8 Eylül’e kadar Lichtsteiner’i alabileceği belirtildi. 2011’den bu yana Juventus’ta forma giyen Lichtsteiner, bu sezon çıktığı 2 lig maçında 1 asist yaptı.

1 senelik sözleşmesi var

Hem hücumda hem de savunmada oldukça verimli bir performans ortaya koyan İsviçreli futbolcu, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle ön plana çıkıyor. 33 yaşındaki oyuncunun Juventus ile olan sözleşmesi Mayıs ayında sona eriyor. Beşiktaş, yüksek bir bonservis bedeli istenmemesi halinde Lichtsteiner’i renklerine bağlayabilir.

Lichtsteiner kimdir?

Doğum Tarihi: 16 Ocak 1984

Doğum Yeri:  Adligenswil

Ülkesi: İsviçre

Boyu:.1.82

Mevki: Sağ bek

Ayak: Sağ ayak

Kulübü: Juventus

Kontrat: 30.06.2018

Oynadığı takımlar: Zürih, Grasshoppers, Lille, Lazio

Milli takım: İsviçre (88 maç 6 gol)

İngilizler den Sagna iddiası

İtalyan basınının ardından İngilizler de Beşiktaş’ın Sagna ile ilgilendiğini yazdı. Beşiktaş’ın 34 yaşındaki başarılı futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Sagna, daha önce Bursaspor’dan teklif almış ancak kabul etmemişti. Avrupa kulüpleri, bonservisi olmayan oyuncuları 2 haftalık uzatılmış periyotta kadrolarına katma hakkına sahipler.

Volkan Şen’in kulağı Kartal’da

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşma sağlamayan Volkan Şen, Beşiktaş’ı bekliyor. Daha önce de Şenol Güneş ile görüşüp, Beşiktaş’a gelmek istediğini söyleyen milli futbolcu konusunda yönetim fikir ayrığılı yaşıyor. Bir kısım yönetici Volkan’ın takıma katkı sağlamayacağı görüşünde. Bu konuda teknik direktör Güneş’in son kararı beklenecek. Volkan’ın ise 8 Eylül’e kadar kulağı Beşiktaş’ta olacak.

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