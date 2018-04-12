İtalyan basını, Galatasarayın Sarriyle ilgilendiğini yazdı

İtalyan basınına göre Napoli'nin hocası Sarri, gelecek sezon Galatasaray'da çalışacak.

Şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı takımın sezon sonunda Fatih Terim ile yollarını ayıracağı ileri sürülürken, Terim'in yerine göreve getirilmek istenen teknik adam için de girişimler sürüyor. İtalyan basını Galatasaray'ın Napoli'nin başarılı teknik direktörü Maurizio Sarri'yi takımın başına getirmek istediğine yönelik iddialarını sürdürüyor.

Daha önce Napoli'nin teknik direktörünün Sarı Kırmızılı ekipten gelen teklifi reddettiği belirtilse de bu kez de La Repubblica gazetesinden flaş bir haber geldi. Gazete, Sarı Kırmızılı yönetimin Napoli'yle olan sözleşmesi sezon sonunda son erecek olan Sarri'yi takımın başına getirmek için girişimlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Sarri'yle ilgilenen diğer kulüpler arasında Chelsea ve Monaco'nun da olduğu belirtildi.

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