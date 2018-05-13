İtalyada şampiyon Juve

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Juventus, Roma ile 0-0 berabere kalarak üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Roma ile 0-0 berabere kalarak üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Hafta içi İtalya Kupası'nı kazanan Juventus, 6 puan farkla lider girdiği Serie A'nın 37. haftasında 3. sıradaki Roma'ya konuk oldu.

Maçın golsüz tamamlanmasıyla hanesine bir puan yazdıran Juventus, en yakın takipçisi Napoli'nin Sampdoria deplasmanından 2-0 galip ayrılmasına karşın bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 7. şampiyonluk

Şampiyonluk serisini 7 sezona çıkaran Torino ekibi, kendisine ait İtalya ligi rekorunu geliştirdi. 1898'de başlayan İtalya liginin en fazla şampiyonluğa sahip kulübü Juventus, kupa sayısını 34'e yükseltti.

2011-12 sezonundan itibaren Antonio Conte'nin teknik direktörlüğünde peş peşe 3 şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlılar, son 4 yıldır ise Massimiliano Allegri yönetiminde ligi zirvede bitiriyor.

Cengiz Ünder 81 dakika oynadı

Öte yandan Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11'de başlarken 81 dakikada sahada kaldı. Cengiz 81. dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.