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İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

Roma formasıyla Benevento karşısında 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder, İtalya'da manşetleri süsledi.

İtalya Cengiz Ünderi konuşuyor

Sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibi AS Roma'daki ilk golünü geçen hafta Verona karşısında kaydeden milli oyuncu Cengiz Ünder, dün akşam rakipleri Benevento'nun kalesine gönderdiği 2 gol ile 1 asistin ardından İtalya spor gündeminin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Kulübün paylaştığı bilgiye göre; 20 yaşındaki Cengiz Ünder, Emre Belözoğlu'nun Inter'de forma giyerken Aralık 2002'de Lazio'ya karşı oynadıkları maçta attığı gollerden sonra ilk kez Serie A'da çifte gole imza atan Türk futbolcu oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırladıkları Benevento'yu 5-2 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalar yapan teknik direktör Eusebio Di Francesco, "Bana Cengiz gibi sorumluluk alan oyuncular lazım. Önemli oyuncular ancak maçı değiştirebilir. O, muazzam oynadı. Fiziksel olarak da iyi duruma geldi, eksikliğini yaşadığı özgüvenini kazandı" ifadesiyle genç oyuncunun performansını överken, bu kararlılıkla devam etmesi halinde onun sahanın lideri olabileceğini de ekledi.

Di Francesco, şimdiye kadar Cengiz'e güvenmeyip, ona eleştiriler getirenlere de, "İtalya'da genç oyuncuların gelişmesine ilişkin sabır göstermiyoruz. Oysa onlara şans vermeli ve onların gelişmesini beklemeliyiz. Cengiz üzerinde çok çalıştım, ona güvendim. Onun, genç takımında bile oynayacak yeteneğe sahip olmadığını söyleyenler vardı. Şimdi tüm bu eleştiriler için Cengiz'den özür dilemeli ve onu rahat bırakmalıyız" diye karşılık verdi.

Kulübün, taraftarlar arasında online yaptığı ankette de Cengiz, açık ara en çok oyu alan kişi oldu.

"ONUN ADI ÜNDER; VURUŞLARI, BÜYÜK OYUNCULARINKİ GİBİ"

Roma merkezli Corriere dello Sport da, Cengiz'in karşılaşmadaki sevinç anını gösteren bir fotoğrafını manşetten kullanarak, "Bravo, bravo, bravo" başlığıyla onun başarısını tebrik etti.

Cengiz Ünder'e geniş yer ayırarak, karşılaşmayı 10 tam sayfada değerlendiren gazete, iç sayfalarda, "Onun adı Ünder. Büyük oyuncularınki gibi vuruşları var", "Bu nasıl Roma, Türk işi şeyler", "Ünder, geleceğin lideri" başlıklarıyla genç oyuncunun olağanüstü performansını ele aldı.

Tüm yeteneklerini ortaya çıkardığını belirttiği Cengiz'e, maçın karnesinde en yüksek puanı; 10 üzerinden 8,5'i veren gazetede yayımlanan bir yorum yazısında da, "Çok karakterli bir oyuncu ve Serie A'nın altın çocuklarından biri" ifadesine yer verildi.

"YURTDIŞINDAKİ TÜRK'ÜN GURURU; SPEEDY CENGİZ"

Çizme'nin en çok satan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport da Cengiz Ünder'i ön plana çıkararak, karşılaşmaya 2 tam sayfa ayırdı.

Gazete, "Roma, Ünder'le ilerliyor" ve İtalya'da inanılmaz ya da karışık işler yapıldığında kullanılan meşhur deyime atıfla "Asist, gol ve koşu. Şimdi rakiplere karşı Türk işi şeyler yapılıyor" başlıklarını kullandı.

"Maçın en iyisi" seçtiği oyuncunun performansına 10 üzerinden 8 veren gazete, "Yurtdışındaki Türk'ün gururu: iki gol ve bir asist, bir gizem gibi görünen bir gencin kabarmasını kutsallaştırmaya neden oluyor" yorumunu yaptı ve Cengiz'i dün sahada izlemenin bir zevk olduğunu belirtti.

Gazete ayrıca, "Baby Turco (bebek Türk)" ifadesini kullandığı Cengiz'i, seri ve kararlı oynamasından dolayı Speedy (Hızlı) Gonzalez'e atıfla "Speedy Cengiz" diye nitelendirdi.

Cengiz Ünder Çizme'de gündemden düşmüyor

Cengiz Ünder Çizme'de gündemden düşmüyor

İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi


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İtalya Cengiz Ünderi konuşuyor

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