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2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan, İsviçre karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

İsviçre ikinci yarıda açıldı

2018 Dünya Kupasında Sırbistan ile İsviçre kozlarını paylaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadelede İsviçre 90. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Müsabakada Sırbistan'ın golünü 5. dakikada Aleksandar Mitrovic, İsviçre'nin gollerini ise 52. dakikada Granit Xhaka ve 90. dakikada Shaqiri kaydetti. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic,  Sırbistan'da ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili ise İsviçre'de ilk 11'de başlarken 73. dakikada kenara geldi.

Bu sonuçla ilk maçta Kosta Rika'yı mağlup eden Sırbistan'ın puanı 3'te kaldı. Brezilya ile oynadığı ilk maçtan da 1 puanla ayrılan İsviçre toplam puanını 4'e yükseltti ve Brezilya ile liderliği paylaştı. Grubun son maçında 4 puanlı Brezilya, Sırbistan ile karşılaşırken İsviçre, henüz puanı bulunmayan Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.

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