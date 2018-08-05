İsveçli golcü Galatasaraya

İsveçli golcü Galatasaray'a
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın Anderlecht forması giyen İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'la ilgili Belçika basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'le sorunlar yaşayan Sarı Kırmızılı yönetimin golcü transferi için kolları sıvadığı kaydedildi.
Belçika'da yayım yapan Voetbalkrant adlı internet portalının paylaştığı habere göre Cim Bom, Anderlecht forması giyen Isaac Kiese Thelin'le yakından ilgileniyor.
Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlerde bulunduğu kaydedilirken oyuncuya Lokomotiv Moskova, Dinamo Kiev ve Bayer Leverkusen'in de talip olduğu belirtildi.
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