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İstifa sinyali: "Sezon sonunu bekleyin"

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeşil-beyazlı taraftarlardan sezon sonuna kadar sabır göstermelerini isteyerek, "Sezon sonunda biz bu takımı söylediğimiz hedefte teslim edeceğiz." dedi.

İstifa sinyali: Sezon sonunu bekleyin

Hamzaoğlu, Özlüce Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası’nda sahalarında Akhisar Belediyespor karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyledi. Bu sezon kupada istedikleri sonuçları alamadıklarını dile getiren 47 yaşındaki teknik adam, "Bunun birçok sebebi var. Sezon başında planlarımızı ’İki kulvarda gideriz.’ diye yapmıştık. Sezon içinde beklemediğimiz sakatlıklar bizi etkiledi. Bazı oyuncularımıza fazla yüklenmek zorunda kaldık." diye konuştu.

"Taraftarımız da haklı"

Hamza Hamzaoğlu, kendilerine Spor Toto Süper Lig’deki hedefin daha gerçekçi geldiğini dile getirdi. Akhisar Belediyespor karşısında alınan yenilginin kendilerine yakışmadığına işaret eden yeşil-beyazlı çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Fakat oyuncularımı hiçbir şekilde suçlayamam. Burada kötü giden bir şey varsa bunun baş sorumlusu biziz. Çünkü bu takımı biz yaptık, bu takımı çalıştıran biziz. Dolayısıyla kötü bir gidiş varsa bunun sorumlularını başka yerde aramayız. Taraftarımız da haklı. Onlar da başarı istiyor. Fakat biz de gerçeklerle hareket etmek durumundayız. Önümüzde Adanaspor maçı var. Benim için Akhisar Belediyespor maçından ziyade Adanaspor maçı daha önemliydi. Dolayısıyla bazı oyuncularımı da korumak durumundaydım. Dünkü maçta ’Batalla 45 dakika oynasın sonra Jorquera ile değiştiririz.’ diye düşünüyordum ama maçın gidişatı onu yapmamıza engel oldu. Onun kasığında zorlanma oldu ama inşallah cumartesi gününe yetişecek. Oyuncularımızı korumaya ve bu şekilde maçı kazanmaya çalıştık ama olmadı."

"Sezon sonuna kadar sabır göstersinler" Bir basın mensubunun "Bazı şeyler neden ters gidiyor?" sorusunu Hamzaoğlu, şöyle yanıtladı:

"Belki biz kendimizi tam anlatamıyoruz, çıkıp konuşmuyoruz ya da başka beklentiler var. Bunlara cevap veremiyoruz. Bilemiyorum ama bir şeyler uymadı, uymuyor. Taraftarımız için buraya geldim. ’Bu muhteşem taraftarla burada şampiyonluklar, kupalar belki Avrupa’da güzel başarılar yakalarız.’ diye geldim ama bir kesimiyle o uymadı. Belki bizim yapımız buraya uymadı. Onlardan rica ediyorum, sezon sonuna kadar sabır göstersinler. Sezon sonunda biz bu takımı söylediğimiz hedefte teslim edeceğiz."

Hamzaoğlu, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında ilk kez Bursaspor forması giyen yeni transferler Boban Jovic ve Onur Atasaray’ın performanslarından memnun kaldığını aktardı.

Süper Lig’e odaklandıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, "İnşallah Adanaspor maçıyla iyi bir başlangıç yapacağız. Ondan sonra diğer karşılaşmaları da teker teker düşünüp, sezon başı koyduğumuz ilk 5’in içinde ligi tamamlama hedefine sezon sonunda ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz bitmiş değil"

Hamza Hamzaoğlu, bir basın mensubunun "Takım ligde ve kupada oynadığı son 5 resmi maçta galip gelemedi. Bunun sizin ve futbolcular üzerindeki etkisi ne durumda?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunun psikolojik etkisi olumsuz ama oyuncularımızla konuştuk. Hedefimiz bitmiş değil ve biz bu hedefi yakalayacağız. Buna biz inanıyoruz, inancımız tam. Taraftarımızı bu süreçte memnun edecek oyunu da oynarız. Buna da onlara da ihtiyacımız var. Onların sitemlerini bu sefer haklı görüyorum ama yine de oyuncularımıza bireysel olarak yapılan tepkiler beni üzüyor. Tamam bize yapılabilir, çünkü sonuçta sorumlu biziz. Bunu biz kaldırabiliriz, taşıyabiliriz ama oyuncularımızı sahada kaybettiğimiz zaman bu sefer sahadaki gücümüz iyice azalıyor."

Hamzaoğlu, Akhisar Belediyespor müsabakasında taraftarların Deniz Yılmaz’a yönelik tepkilerine de değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Deniz Yılmaz’ı biz zaten Kubilay Kanatsızkuş’u kazanma adına kanatta oynatıyoruz. Çocuk fedakarlık yapıyor, kendi bölgesinde oynamıyor ama Kubilay’ı artık kazandığımızı düşünüyorum. Bundan sonra o da bu takımın önemli oyuncularından biri konumuna geldi. O da bu rekabetin içine dahil oldu. Bundan sonra artık herkes bu takıma katkı sağlamaya çalışacak. Deniz’in bu kadar eleştirilmesine üzüldüm. Çünkü Deniz bunu hak etmiyor. Sahada olduğu sürece elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sadece kötü oynayan o değil, takım olarak kötüydük. Bence bireysel tepkileri hiç yapmasak daha iyi olur. Onun dışında takım olarak lige odaklandık. Adanaspor maçıyla buna başlayacağız."

"Sahada mücadele edeceğiz"

Hamzaoğlu, "Taraftarların iç sahadaki maçlarda tepkileri oyuncuları nasıl etkiliyor?" sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Oyuncularımız üzülüyor. Birbirlerine üzülüyorlar. Biri tepki aldığı zaman diğerleri de üzülüyor. Çünkü ’Bugün ona yarın bana.’ diyorlar. Hata yapmaktan korkuyorlar. Bundan korkan oyuncu sahada nasıl performansını göstersin ki. Saklanmaya, top istememeye, sorumluluk almamaya başlar. Bunlar etken tabii ama buna engel olacak durumumuz yok şu anda. İnşallah sezon sonunda oyuncularımızı alkışlayan bir taraftar olacak. Her şey bizde bitiyor. Ne desek boş. Sahada mücadele edeceğiz, taraftarımız onun karşılığını verecek."

Deneyimli teknik adam, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, görüştükleri birkaç oyuncunun bulunduğunu, bunun da birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini anlattı.

Takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili yönetimle görüştüklerini vurgulayan Hamzaoğlu, söz konusu oyuncularla ilgili de gelişmelerin olacağını ifade etti.

Hamza Hamzaoğlu, "Devre arasında başka takımlardan ’Bizimle çalışmak ister misiniz?’ diye teklif aldınız mı?" sorusu üzerine de "Oluyor ama bir günbile düşünmedim. Kimseyle görüşmedim." ifadelerini kullandı.

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