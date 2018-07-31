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İşte yeni golcü! Ön protokol imzalandı

Tahran Times gazetesi, Başkan Fikret Orman’ın Yunanistan ziyareti sırasında İranlı golcü ve menajeriyle görüşüp, ön protokol imzaladığını iddia etti.

İşte yeni golcü! Ön protokol imzalandı

NEGREDO ve Love’ı gönderip, kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için İran basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tahran Times gazetesi, Siyah-Beyazlılar’ın İranlı milli santrfor Karim Ansarifard’ı renklerine bağlayacağını öne sürdü. Haberde, Ansarifard ile Beşiktaşlı yöneticilerin geçtiğimiz cumartesi günü görüşüp prensip anlaşmasına vardıkları ifade edildi.

GEÇEN SEZON 28 MAÇTA 18 GOL ATTI

Yunan devi Olympiakos’ta forma giyen 28 yaşındaki golcünün, Beşiktaş’la ön protokol imzaladığı belirtilirken, “Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yunanistan ziyaretinde Ansarifard ve menajeriyle görüşüp, transfer için el sıkıştı” ifadesi kullanıldı. Hatırlanacağı üzere Kartal’ın Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz gece CNN Türk’e yaptığı açıklamada İspanyol golcü Negredo ile yolları ayıracaklarının sinyallerini vermişti.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

2016-2017 sezonunun devre arasında Panionios’tan 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında Olympiakos’a transfer olan Ansarifard, geçen sezon Pire ekibiyle çıktığı 28 maçta 18 gole imza atmıştı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan İranlı futbolcu, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda da performansıyla göz doldurmuştu. Ansarifard, İran’ın grupta oynadığı 3 karşılaşmada da forma giyerken, turnuvayı 1 golle tamamlamıştı.

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