Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Kara Kartal, forvet transferinde B Planı’nı Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love olarak belirledi. Yönetim, 33 yaşındaki Gol kralı için kulübüne 3 milyon euro’luk (14 milyon tL) teklifte bulundu.
Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Galatasaray'da güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime giden Dursun Özbek, beklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.
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La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Loic Remy'nin, Levante ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'ta Ukraynalı kaleci Denys Boyko şoku yaşanıyor.
Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Ümt Milli Takımı'nda da forma giyen Umut Bozok, Fransa'da fırtına gibi esiyor.
Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Olivier Giroud konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arsenalli yıldızın menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında konuştu.
Galatasaray'da Pogba iddiası

Galatasaray'da Pogba iddiası

Savunmaya yapılacak takviye doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray’ın gündemine gelen son isim, St. Etienne’den Florentin Pogba oldu.

İşte yeni başkanın ilk bombası

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından sürprizler arka arkaya gelmeye başladı.

İşte yeni başkanın ilk bombası

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından sürprizler arka arkaya gelmeye başladı. Florya'ya dönen Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın ardından sarı-kırmızılı camianın efsane isimlerinden Haldun Üstünel de kulübe geri dönüyor.

Yönetim ya da Sportif AŞ'de görev almayacak olan Üstünel, sarı-kırmızılı kulübün yurt dışı ilişkilerini yürütecek.

Başkan Mustafa Cengiz'e olan yakınlığı bilinen Galatasaray Spor Kulübü üyesi Şükrü Altan Cevheroğlu, mikro blog sitesi twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yurt dışından, kilometrelerce uzaktan çıktım geldim. Çok emek verdik çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını almanın mutluluğu ve huzuru ile şimdi dönme vakti. Cemiyete kalamıyorum. Herkesin gönlü ferah olsun. Ne demiştik Mayıs'lar Bizim. Allah'a emanet olun. Sevgili Haldun ÜSTÜNEL doğru yönetim ile yeniden aramıza geliyor. Yurt dışı ikili ilişkilerde köprü görevini üstlenecek Sihirbaz, özlenen sinerjiyi geri getirecektir" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek geri dönüyor

Dursun Özbek geri dönüyor

Fransızlar Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdu

Fransızlar Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdu

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İşte yeni başkanın ilk bombası

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