İşte Veli Kavlakın yeni takımı

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Yaşadığı ağır sakatlıkların ardından bir türlü eski formuna kavuşamayan ve Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından gönderilecekler listesine konan Veli Kavlak, Antalyaspor ile masaya oturdu.

500 BİN EURO BONSERVİS

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda Veli Kavlak ile görüşmelere başlayan kırmızı-beyazlı yönetim 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Veli Kavlak ile sözleşme feshine yanaşmayan Beşiktaş, oyuncudan alacaklarından vazgeçmesini ya da 500 bin Euro bonservis getirmesini talep etti.

Veli Kavlak'ın menajerinin Beşiktaş ile görüşmelere devam ettiği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

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