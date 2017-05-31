İşte Valbuenanın Fenerbahçedeki görevi!

Fenerbahçe'nin takıma kazandırmak için gün saydığı Valbuena'nın, sarı lacivertlilerdeki görevi belli oldu.

Transferi için görüşmelerin sürdüğü Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın sadece saha içinde değil dışında da liderlik yapabileceğini düşünen Fenerbahçe bu oyuncunun da gelmeye istekli olması ile transferi bitirmek için gün saymaya başladı. Yönetim, orta alanda faydalanacağı oyuncunun geçmişte Kuyt’ın yaptığı gibi, birleştirici ve ateşleyici role soyunmasını istiyor.

EN VERİMLİ ÇAĞINDA

Valbuena’nın futbolunun en verimli çağında olduğunu ve 32 yaşında olmasıyla ilgili eleştirilerin yersiz olduğunu belirten sarı lacivertliler, Lyon Başkanı’nın bu transferle ilgili haberler nedeniyle taraftar baskısı altında kaldığını ve bu nedenle olumsuz açıklamalar yapmasının normal olduğunu belirttiler. Valbuena’nın Fenerbahçe’yi çok istediğini ve transferde en çok bu isteğe güvendiklerini söyleyen yöneticiler, bu transferin gelecek yılın takımının oluşumu için kilit bir role sahip olduğunun altını çizdiler.

Hürriyet