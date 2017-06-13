İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena'nın bonservis bedeli belli oldu.

Fransız ekibi Olympique Lyon, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla transferinin detaylarını duyurdu.

2 sezon boyunca Lyon forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun ayrılma isteğini belirttiği ve bunun sonucunda transfere onay verildiği belirtilirken, transfer bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu açıklandı. Ayrıca maksimum 1 milyon Euro bonus ücretinin bonservise ek olabileceği belirtildi.