İşte Trabzonsporun Yusuf Yazıcı için istediği rakam!

Beşiktaş'ın istediği iddia edilen Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un 10 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Trabzonspor'da ligin ikinci yarısına damga vuran ve gösterdiği performans karşılığında Milli Takım'a kadar yükselen genç orta saha Yusuf Yazıcı için Beşiktaş iddiası her geçen gün güçlenirken Trabzonspor da oyuncuyla ilgili politikasını belirledi.

Teklif gelmesi halinde, Bordo Mavili yönetim 20 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro isteyecek.

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