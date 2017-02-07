Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
Volkan Demirel'e büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.
Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.
Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

İşte TFF'nin Robin van Persie kararı!

TFF Hukuk Müşavirligi, Beşiktaş maçındaki hareketiyle gündeme damga vuran van Persie'yi PFDK'ya sevk etmiyor. Temsilci raporlarında Hollandalı yıldızın adı bile geçmedi.

İşte TFFnin Robin van Persie kararı!

TFF Hukuk Müşavirliği, gündemin bir numaralı maddesi olan Van Persie konusunda noktayı koydu! Hukuk Müşavirliği, hakem raporunda yer almayan ancak televizyon görüntülerinde ortaya çıkan Van Persie'nin hareketi ile ilgili yaptığı incelemede sevke gerek görmedi.

Yayıncı kuruluşun mevcut görüntülerini izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluştan diğer ek görüntüleri de istedi. Bu sabah saatlerinde yeni gelen görüntüleri de izleyen Hukuk Müşavirliği avukatları, Van Persie'nin hareketi ile ilgili net bir görüşe varamadı. Talimatların, "ortaya çıkan görüntülerin tartışmasız ve net olması" şartını araması, TFF Hukuk Müşavirliği'ni Van Persie'nin sevk etmemesine neden oldu.

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Derbi 90 değil, 53 dakika oynandı!

Derbi 90 değil, 53 dakika oynandı!


 

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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli odu.
İşte TFFnin Robin van Persie kararı!

İşte TFF'nin Robin van Persie kararı!

TFF Hukuk Müşavirligi, Beşiktaş maçındaki hareketiyle gündeme damga vuran van Persie'yi PFDK'ya sevk etmiyor. Temsilci raporlarında Hollandalı yıldızın adı bile geçmedi.
Aatiftan Konyaspora söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.
Derbi 90 değil, 53 dakika oynandı!

Derbi 90 değil, 53 dakika oynandı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, top 53 dakika oyunda kaldı.
Fenerbahçeye satamadılar, şimdi ise...

Fenerbahçe'ye satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Volkan Demirele büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

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