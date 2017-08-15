Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.

İşte TFF'nin Fatih Terim kararı!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolları ayıran Türkiye Futbol Federasyonu'nun, tazminat ile ilgili kararı belli oldu.

İşte TFFnin Fatih Terim kararı!

EURO 2016'da yaşanan prim olayı, Arda Turan ile Terim arasındaki gerginlik ve son olarak Alaçatı'da yaşanan kavga sonrasında Terim ile TFF arasında bir görüşme yapılarak, tecrübeli teknik adamın görevine son verilmişti. Bu nedenle de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan sözleşme gereği Fatih Terim'e tazminat ödeme durumu belirmişti.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında, hafta içi Fatih Terim ile görüşerek ortadaki bu tazminat konusunu konuşacaklarını belirtmişti.

beINSport'un canlı yayınında Şansal Büyüka, bu konuyla ilgili aldığı bir bilgiyi paylaştı. Büyüka, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Fatih Terim'e tazminat ödemeyeceğini iddia etti. Yazılı bir karar almadıklarını ancak böyle bir düşüncelerini olduğunu belirten Büyüka, bu kararın kesin olduğunu belirtti.

Büyüka, durumun hukuki boyuta gittiği zaman da Fatih Terim'in bir iş akdinin son bulması nedeniyle haklılığının bulunduğu ve tazminatının ödenmesi mükellefinin bulunduğunu ifade etti.

Flaş itiraf! Emre Belözoğlu geri dönüyor

Flaş itiraf! Emre Belözoğlu geri dönüyor

Arda Turan Milli Takım'a dönecek mi? Demirören açıkladı

Arda Turan Milli Takım'a dönecek mi? Demirören açıkladı

Milli Takımımız sıralamadaki yerini korudu

Milli Takımımız sıralamadaki yerini korudu


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
İşte TFFnin Fatih Terim kararı!

İşte TFF'nin Fatih Terim kararı!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolları ayıran Türkiye Futbol Federasyonu'nun, tazminat ile ilgili kararı belli oldu.
Flaş itiraf! Emre Belözoğlu geri dönüyor

Flaş itiraf! Emre Belözoğlu geri dönüyor

Eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu'nun Milli Takım'a dönebileceğini iddia etti.
Arda Turan Milli Takıma dönecek mi? Demirören açıkladı

Arda Turan Milli Takım'a dönecek mi? Demirören açıkladı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Spor canlı yayınında Arda Turan'ın Milli Takım'a dönüşü hakkında da konuştu.
Milli Takımımız sıralamadaki yerini korudu

Milli Takımımız sıralamadaki yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33. basamaktaki yerini korudu.
Rıdvan Dilmenden olay iddia: TFF Şenol Güneşten önce...

Rıdvan Dilmen'den olay iddia: TFF Şenol Güneş'ten önce...

Rıdvan Dilmen yeni sezon öncesinde gündemi değerlendirirken, milli takımda Lucescu'nun göreve geliş süreciyle alakalı olarak çarpıcı ifadeler kullandı.
Lucescuya sürpriz yardımcı

Lucescu'ya sürpriz yardımcı

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne atanan Mircea Lucescu, teknik ekibini oluşturuyor. Rumen hoca, Tayfur Havutçu ve Levent Şahin'den sonra üçüncü yardımcısını da belirledi. Teknik ekibe Bülent Akın da dahil ediliyor.
Rıdvan Dilmen: Bu, Türk futbolunun bitişidir

Rıdvan Dilmen: "Bu, Türk futbolunun bitişidir"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da milli takımın başına Lucescu'nun getirilmesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
TFF, Milli Takımın yeni hocasını resmen açıkladı!

TFF, Milli Takım'ın yeni hocasını resmen açıkladı!

TFF, Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü'nün Mircea Lucescu olduğunu açıkladı. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Lucescu ile cuma günü resmi sözleşme imzalanacak.
Mircea Lucescuda karar kılındı!

Mircea Lucescu'da karar kılındı!

Futbol Federasyonu, milli takım patronluğu için Mircea Lucescu’da karar kıldı.
Milli Takımda rota Abdullah Avcıya döndü

Milli Takım'da rota Abdullah Avcı'ya döndü

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt alan TFF, A Milli Takım görevi için rotayı Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı'ya çevirdi.
İşte Arda Turanı destekleyen Caner Erkinin cezası!

İşte Arda Turan'ı destekleyen Caner Erkin'in cezası!

Makedonya ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaşanan skandalın gölgesinde oynanan Kosova mücadelesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in...
Göksel Gümüşdağdan Arda Turana eleştiri!

Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan'a eleştiri!

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü...
Türkiyeye kötü haber

Türkiye'ye kötü haber

FIFA, Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Geçen ay 22'nci sırada yer alan Türkiye, bu ayki sıralamada 3...
Aykut Kocaman sonunda Fatih Terime isyan etti!

Aykut Kocaman sonunda Fatih Terim'e isyan etti!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı aday kadrodan sonra isyan bayrağını...
Türkiye 26. sıraya düştü!

Türkiye 26. sıraya düştü!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 2 sıra gerileyerek 26’ncılığa düştü....
FIFA sıralamayı açıkladı! Türkiye...

FIFA sıralamayı açıkladı! Türkiye...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu....