5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Demba Ba resmen açıklandı

Demba Ba resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Göztepe'den bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Gremio'dan savunma oyuncusu Wallace Reis Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İşte Terim'in yeni Bruması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir yandan bugünü kurtarmaya çalışırken diğer taraftan kulübün geleceğini düşünüyor.

İşte Terimin yeni Bruması

Hızlı kanat oyuncularını seven Terim, Vasco'da forma giyen Paulinho'yu mercek altına aldı.

Eski öğrencileri Capone ve Marcio, Brezilya'da onu izleyip raporlar tutuyor. Cimbom, Bruma'da olduğu gibi 10 milyon euro'yu aşan bir rakama onu transfer edip, daha yüksek bir bedelle satmayı planlıyor.

29 MAÇTA 12 GOL ATTI

Paulinho, Brezilya 17 Yaş Altı Takımı'nda 29 kez boy gösterdi. Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen genç yıldız adayı 12 kez fileleri sarstı. Sürati ve top tekniği üst düzeyde.

Bonservis bedeli için şimdiden 10 milyon euro'luk rakamlar telafuz ediliyor.

Fernando'nun dönüş tarihi belli oldu

Fernando'nun dönüş tarihi belli oldu

Sivas'ta şok görüntü ortaya çıktı

Sivas'ta şok görüntü ortaya çıktı

Arda Turan'a havalimanında küfürlü saldırı

Arda Turan'a havalimanında küfürlü saldırı


 

Takvim

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
İşte Terimin yeni Bruması

İşte Terim'in yeni Bruması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir yandan bugünü kurtarmaya çalışırken diğer taraftan kulübün geleceğini düşünüyor.
Fernandonun dönüş tarihi belli oldu

Fernando'nun dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Fernando'nun, 23. haftadaki Bursaspor maçında sahada olması için sağlık ekibi çalışmalarını hızlandırdı.
Sivasta şok görüntü ortaya çıktı

Sivas'ta şok görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal arasında çıkan tartışma sonrası gerilim yaşanmıştı.
Arda Turana havalimanında küfürlü saldırı

Arda Turan'a havalimanında küfürlü saldırı

Galatasaraylı taraftarlar, Atiker Konyaspor deplasmanından dönen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a İstanbul Atatürk Havalimanı'nda küfürlerle tepki gösterdi.
Fatih Terim: Bizi üzen taraf şu oldu...

Fatih Terim: "Bizi üzen taraf şu oldu..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor'a yenilerek lider olma şanslarını kaybetmelerinin ardından konuştu.
Fatih Terim ilk yenilgisini tattı

Fatih Terim ilk yenilgisini tattı

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 20. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi.
Fatih Terim: Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok

Fatih Terim: "Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok"

Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunurken, geride kalan transfer dönemiyle ilgili de değerlendirme yaptı.
Cimbom Konyadan avantajlı dönüyor

Cimbom Konya'dan avantajlı dönüyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray Derneğine silahlı saldırı!

Galatasaray Derneği'ne silahlı saldırı!

Bursa'da Galatasaraylılar Derneğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Neredeyse Galatasarayın transferine engel oluyordu

Neredeyse Galatasaray'ın transferine engel oluyordu

Yuto Nagatomo transferini yapabilmek için tüm adımları geçen Galatasaray, dün eski bir defteri kapatmak zorunda kaldı.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...