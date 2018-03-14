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İşte Terim'in derbi taktiği

Haftayı 2-1’lik Konya galibiyetiyle tamamlayan ve en yakın takipçileri Beşiktaş ile Başakşehir’in 3 puan önünde yer alan Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.

İşte Terimin derbi taktiği

Sarı-Kırmızılılar dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanırken, teknik direktör Fatih Terim antrenman öncesi oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Kısa süren toplantıda aklındaki zafer planını öğrencilerine aktaran Terim, “Çok zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Netice ne olursa olsun, çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Deplasman, iç saha fark etmez. Buraya kadar gelirken bizi başarıya götüren bir oyun planımız var, buna sadık kalacağız. Kapanmak diye bir şey yok, kazanmak için ana felsefemiz yine hücum olacak” ifadelerini kullandı.

İşin sırrı sabır

Fatih hoca, hem yöneticilerle hem de oyuncularla yaptığı konuşmalarda, sakinlik vurgusu yapıyor. Terim, Kadıköy’deki derbiye kadar sabırlı olunmasını, ortamı gerecek açıklamalardan uzak durulmasını ve sahaya sakin bir atmosferde çıkılmasını istiyor.

Çözüm orta sahada

Terim’e göre derbide avantaj, orta sahada üstünlüğü kuran taraftan yana olacak. Tecrübeli hoca bu nedenle merkezde görev yapan, Selçuk, Donk, Fernando, Belhanda ve Tolga gibi oyuncularla özel olarak ilgilenip sahada tam olarak ne görmek istediğini aktarıyor.

Florya’da kamp kuracak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu hafta Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ekstra mesai yapacak. Tamamen Fenerbahçe derbisine konsantre olan tecrübeli hocanın, birkaç gün tesislerde kalacağı ve yardımcılarıyla birlikte analiz toplantıları yapacağı öğrenildi.

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