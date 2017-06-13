İşte Tamer Tunanın yeni takımı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.
Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.

İşte Tamer Tunanın yeni takımı!

Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Osmanlıspor teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile anlaşma noktasına geldi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasıyla birlikte yardımcısı olarak görev üstlenen Tamer Tuna, siyah beyazlı kulüpten ayrılma hazırlığında.

Geçen sezon devam ederken siyah beyazlı takımdan ayrılarak teknik direktör olarak bir takımda görev alma istediğini başkan fikret orman'a ileten Tamer Tuna, bu düşüncesini şampiyonluğun kazanılmasının ardından yineledi.

Başkan Fikret Orman'ın izin isteyen Tuna'ya olumlu baktığı ve genç teknik adamın Beşiktaş'tan ayrılacağı öğrenildi.

Osmanlıspor ile görüşmelerde bulunan Tamer Tuna'nın başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş teşekkür etti

Beşiktaş da resmi hesabından bir açıklama yaparak Tamer Tuna'nın görevinden ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaşımız'da hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız Tamer Tuna, profesyonel kariyerine yeni bir adım atmak üzere Beşiktaş'taki görevinden ayrılmıştır.

Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!


 

beINSPORTS

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı.
Beşiktaşa transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İşte Tamer Tunanın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.
Aboubakara sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Aboubakar'a sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Beşiktaş'la anlaşmaya yanaşmayan Porto kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan genç golcüye sürpriz bir çağrı yaptı.
Futbolun Usain Boltu geliyor!

Futbolun Usain Bolt'u geliyor!

Beşiktaş, hızı nedeniyle Usain Bolt'a benzetilen 22 yaşındaki yetenek Martin Rodriguez'i izliyor. Genç oyuncu, Cruz Azul'da 9 maçta 5 gol attı.
Beşiktaş transferi resmen duyurdu!

Beşiktaş transferi resmen duyurdu!

Beşiktaş, Flamengo ile anlaşmaya varan Rholdolfo'nun 1 milyon 400 bin Euro'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe Beşiktaşa yine geçit vermedi!

Fenerbahçe Beşiktaş'a yine geçit vermedi!

Spor Toto Basketbol Ligi play-off final 2. maçında Fenerbahçe, Ülker Arena'da Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-74'lük skorla yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi.
Beşiktaşın ilk transferi Türkiyeden!

Beşiktaş'ın ilk transferi Türkiye'den!

Beşiktaş ilk transferini yurt içinden yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Teknik direktör Şenol Güneş'in alınması yönünde rapor verdiği Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı kadrosuna katmayı planlıyor.
Quaresmaya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Beşiktaş'ta son iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin de gözdesi durumunda.
İşte Vodafone Arenanın yeni ismi

İşte Vodafone Arena'nın yeni ismi

Beşiktaş, Vodafone Arena'nın ismini 'Vodafone Park' olarak değiştirdiğini açıkladı....
Fikret Ormandan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman, CNN Türk'te canlı yayında Aziz Yıldırım için flaş sözler söyledi. Orman, Aziz Yıldırım'ın kendisi için...
3 yıldız imzayı atıyor!

3 yıldız imzayı atıyor!

Yönetim, 1 senelik mukaveleleri kalan Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Necip Uysal ile tatil öncesi sözleşme yenilemeyi...
7 verdiler, Beşiktaş 10 istiyor!

7 verdiler, Beşiktaş 10 istiyor!

Marcelo’nun bonservisine 7 milyon Euro öneren Lyon’a, “10 milyon Euro’nun altında hiçbir teklif için masaya oturmayız” cevabı...
İşte Beşiktaşın Şenol Güneş planı!

İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı!

Başkan Fikret Orman mevcut sözleşmesindeki 1 senelik uzatma opsiyonu kullanılan Şenol Güneş ile bir araya gelerek, 2+2...
Oğuzhan Özyakuptan Robin van Persie açıklaması

Oğuzhan Özyakup'tan Robin van Persie açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ın takım kaptanı Oğuzhan Özyakup, "feda" sezonundan daha zor bir yılı...