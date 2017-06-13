İşte Tamer Tunanın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.

Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Osmanlıspor teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile anlaşma noktasına geldi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasıyla birlikte yardımcısı olarak görev üstlenen Tamer Tuna, siyah beyazlı kulüpten ayrılma hazırlığında.

Geçen sezon devam ederken siyah beyazlı takımdan ayrılarak teknik direktör olarak bir takımda görev alma istediğini başkan fikret orman'a ileten Tamer Tuna, bu düşüncesini şampiyonluğun kazanılmasının ardından yineledi.

Başkan Fikret Orman'ın izin isteyen Tuna'ya olumlu baktığı ve genç teknik adamın Beşiktaş'tan ayrılacağı öğrenildi.

Osmanlıspor ile görüşmelerde bulunan Tamer Tuna'nın başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş teşekkür etti

Beşiktaş da resmi hesabından bir açıklama yaparak Tamer Tuna'nın görevinden ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaşımız'da hem futbolcu olarak formasını terlettiği hem de son 2 yıldır yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde şampiyonluklarda birlikte yol aldığımız Tamer Tuna, profesyonel kariyerine yeni bir adım atmak üzere Beşiktaş'taki görevinden ayrılmıştır.

Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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