İşte Taliscanın anlaştığı takım

Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacak olan Anderson Talisca'yla ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

Dün Demir Grup Sivasspor karşısında Beşiktaş'taki son maçına çıkan Anderson Talisca ile Portekiz basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

O Jogo gazetesi, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'a transfer olması beklenen Brezilyalı yıldız için ödenecek bonservis bedelini açıkladı.

Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Benfica'ya tam 40 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ve Portekiz ekibinin başkanı Luís Filipe Vieira'nın da bu durumu Talisca'ya bildirdiği kaydedildi.

Yıldız futbolcunun da bu teklifi duyunca çok heyecanlandığı öne sürüldü.

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