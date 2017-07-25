İşte Sergen Yalçının yeni takımı

Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile anlaşarak son verdi.

Bugün Sergen Yalçın ile İstanbul’da yemekte buluşan Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, tecrübeli isim ile anlaşmaya vardı.

Resmi imzanın perşembe günü atılacağını aktaran Başkan Özeçoğlu, "1 yıllık anlaşmaya vardık. Sergen hocamız, transfer yasağımızı bildiği halde, şehre inandığı için bu imzayı atacak. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan Sergen Yalçın, Eskişehirspor’da futbolculuk döneminde de forma giyerek takımı Süper Lig’e taşımıştı.