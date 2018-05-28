İşte Şenol Güneşin yeni yıldızı

Geçtiğimiz sezon eline geçen fırsatları oldukça iyi değerlendiren Kanadalı forvet, tecrübeli Hoca’nın en önemli kozu olacak. Şenol Güneş, “4-2-3-1” sisteminde Larin’i tek forvet olarak kullanacak. Alternatifleri ise kulübede yedek bekleyecek.

TECRÜBELİ çalıştırıcı Şenol Güneş’in yeni yıldızı Larin olacak. Güneş, ara transferde gelen ve 4 maçta şans bulup, 4 gol atan Cyle Larin’i önümüzdeki sezon tek forvet olarak düşünüyor. Eğer Demba Ba ve Burak Yılmaz alınamazsa, genç futbolcu ilk 11’in değişmezi olacak. Negredo ve Love ise satış listesinde. Beşiktaş yönetimi, bu futbolculara gelecek teklifleri değerlendirecek. Şenol Güneş 4-2-3-1 sisteminde Cyle Larin’i tek santrfor olarak oynatacak. İspanyol forvet Alvaro Negredo ve Brezilyalı Vagner Love’un oynama şansı yok.

ARTIK YAŞLARI İYİCE İLERLEDİ

Demba Ba ve Burak Yılmaz transfer edilirse de Larin’in forma şansı yüksek. Çünkü her iki isim de artık olgunluk dönemlerini yaşıyor. Sakatlıklar sonrasında geri dönüş süreleri oldukça uzadı. Ba (33) zaten uzun süreli bir sakatlık sonrasında Göztepe’yle sezon sonuna kadar anlaşmıştı. Burak (33) ise sezonu tamamlayamadı. Şu anda tedavi sürecini sürdürüyor. Cyle Larin sürati, gençliği ve sağlıklı fizik yapısıyla 1 adım öne çıkıyor. Beşiktaş’ın oyun sistemi için de en önemli özelliğe sahip durumda: Hız.

YENİ CENK TOSUN’U OLACAK

Devre arasında Everton’a satılan Cenk Tosun sonrasında Beşiktaş’ta Negredo ve Vagner Love tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. İkisi de Cenk kadar hızlı değildi. Milli forvet, Siyah-Beyazlı forma altında ağları sarsarken Negredo ve Love çok geride kaldı. Larin’in de tıpkı Cenk gibi hızlı olması, Şenol Güneş’in planlarını etkiledi. Başarılı Teknik Direktör, Kanadalı’dan yeni bir Cenk Tosun yaratabileceğini düşünüyor. Larin sakat veya cezalı olmadığı müddetçe Beşiktaş’ın vazgeçilmezi olacak.

Akşam