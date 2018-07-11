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İşte Şenol Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

İşte Şenol Güneşin yeni 10 numarası

FİYATLAR EL YAKIYOR

SLOVAKYA kampını tamamlayan Beşiktaş, 2. etap kamp çalışmalarına bugün Avusturya’da başlıyor. Siyah-Beyazlılar burada zorluk derecesi yüksek maçlarla yeni sezon provalarını yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş’le Slovakya’da bir transfer zirvesi gerçekleştiren Başkan Fikret Orman, beklenen 10 numara transferinin kampa yetişmesinin zor olduğunu ifade ederken fiyatların el yaktığını ve istedikleri rakamlara gelinmesi için temmuz sonunu bekleyeceklerini iletti.

O ZAMAN OĞUZHAN’I OYNATALIM

ŞARTLARIN ne olduğunu bildiğini belirten ve anlayış gösteren Şenol Güneş ise “O zaman Oğuzhan’ı oynatalım” cevabını verdi. Güneş bunu espri amaçlı söylese de, kaptanın Slovakya kampında sergilediği futbola Avusturya'da da devam etmesi halinde takımın kilit oyuncusu olma ihtimali ön plana çıkıyor. Shaktar Donetsk, Reading, Krasnodar ve CSKA Moskova ile oynanacak hazırlık maçları, Ozzy için bir güven testi anlamına geliyor.

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