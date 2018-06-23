İşte Şenol Güneşin yardımcısı

Yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in yükünü hafifletecek bir yardımcı antrenör almak isteyen başkan Fikret Orman'ın temasları sonrası 3 isim ön plana çıkmıştı.

Başkan Orman, gündeminde yer alan Guti, İlhan Mansız ve Mustafa Doğan ile görüşürken, Şenol Güneş de adı geçen isimlerle toplantı gerçekleştirdi. İlhan Mansız ve Mustafa Doğan'la Nevzat Demir Tesisleri'nde bir görüşme yapan deneyimli teknik adam, öğretmen kişiliğini göstererek İkiliyi adeta sınava aldı. Gerek takımla gerekse geçen sezonla ilgili olarak Mansız ve Doğan'dan fikir alan Güneş'in verilen yanıtlardan memnun kaldığı belirtildi. Şenol Güneş'in yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce başkan Fikret Ormanla yapacağı toplantıda yardımcı teknik adamla ilgili son kararını açıklayacağı ifade edildi.

(Haberturk)