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İşte Şenol Güneşin derbi planı

Siyah-Beyazlılar’ın şampiyon teknik adamı Şenol Güneş, yarın TT Arena’da oynayacakları karşılaşma öncesinde 3 puanı getirecek formülü belirledi.

Başarılı çalıştırıcı, iç saha maçlarında olduğu gibi oyunun ilk anından itibaren baskı kurmak yerine bu kez rakip takım futbolcularını yoğun pas trafiğiyle yormanın hesaplarını yapıyor. Sarı-Kırmızılı isimlerin oyunun özellikle ikinci yarısından itibaren kondisyon sorunu yaşamasını göz önünde bulunduran Güneş, ilk yarıda rakibi yorup ikinci yarıda ise usta hücumcularıyla vurmayı planlıyor.

Talisca ikinci yarıda

Derbide sahaya süreceği 11’i bu taktik çerçevesinde şekillendiren Güneş, hücum hattında; Talisca’nın yerine Tolgay’ı sahaya sürecek. İlk etapta Tolgay’la birlikte ön libero hattında görev yapan Atiba ile Oğuzhan’ın da destekleriyle yoğun pas alış verişi yaparak rakibi kondisyon olarak bitirmeyi hedefleyen Güneş, ikinci yarıda ise işi golcülere bırakacak. Talisca’yı oyunun ikinci bölümünde sahaya sürecek olan Şenol hoca, kanatlardan Ricardo Quaresma ve Babel’in de destekleriyle Cenk Tosun’u golle buluşturmayı istiyor.

Gizli golcü Marcelo

Galatasaraylı savunmacıların özellikle hava toplarında etkisiz bir görüntü çizmesini de göz önünde bulunduran Şenol Güneş, rakibin bu açığından yararlanmak için takımın 1,91’lik stoperi Marcelo’yu özel olarak görevlendirdi. Bu sezon özellikle duran top pozisyonları sırasında rakip takımın savunmacılarının korkulu rüyası haline gelen Brezilyalı futbolcu, 3 gollük istatistiğini TT Arena’daki derbide daha da artırmak için çaba gösterecek.

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