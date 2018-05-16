Jeremain Lens'e talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Elano bombası! Geri dönüyor

Elano bombası! Geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.
Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.
İşte Riekerink'in yeni adresi

İşte Riekerink'in yeni adresi

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink'i getirmek istiyor.
Q7 için istenen para ortaya çıktı

Q7 için istenen para ortaya çıktı

Çin kulüplerinin talip olduğu Quaresma'ya Beşiktaş'tan 10 milyon euro'luk talep iletildi.
Umar Aminu sürprizi

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Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı, şampiyonu belirleyecek Galatasaray maçıyla sezona nokta koyacak Göztepe gelecek sene için kolları sıvadı.
Bilic'in yeni adresi belli oldu

Bilic'in yeni adresi belli oldu

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"Seneye herkes beni konuşacak"

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İşte Riekerink'in yeni adresi

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink'i getirmek istiyor.

İşte Riekerinkin yeni adresi

Hollanda Eredivisie Avrupa Ligi Play Off yarı finalinde Utrecht'e elenen Heerenveen'de teknik direktör Jurgen Streppel'in görevine kısa süre içinde son verileceği iddia edildi. Hollanda basınında yer alan habere göre; Heerenveen, göreve 55 yaşındaki Riekerink'i getirmek istiyor.

İki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Jan Olde Riekerink, Hollanda basınına şu ifadeleri kullandı: ''Şu an Hollanda'dan birkaç takımla görüşmem oldu ancak isimlerini söyleyemem. Kısa süre içerisinde bir karar vereceğim''

Jan Olde Riekerink, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Hollandalı teknik adam daha önce Emmen ve Gent ekipleri de çalıştırmıştı.

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