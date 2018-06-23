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İşte Phillip Cocu'nun ilk transferi

İngiliz basını, Chelsea’den Marco Van Ginkel’i F.Bahçe’nin istediğini yazdı. Geçen sezonu PSV’de kiralık geçiren Cocu’nun öğrencisi, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

İşte Phillip Cocunun ilk transferi

F.BAHÇE’NİN Hollanda seferi devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, tapusu Chelsea’de olan Marco Van Ginkel’i kıskaca aldı. 2 sezondur PSV’de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon şampiyonluk yolunda 28 karşılaşmada 14 gol atarak takımını sırtlamıştı. İngiliz basını, Chelsea’nin kadrosunda düşünmediği oyuncunun gidişine razı olduğunu belirtti. Sözleşmesi 2020’de sona erecek yetenekli oyuncunun piyasa değeri ise 12 milyon euro civarında.

COCU’NUN PRENSİ

Marco Van Ginkel, 2 sezonluk PSV kariyerinde, Phillip Cocu’nun vazgeçilmesi olmuştu. Özellikle geçen sezon yakaladığı çıkış bazı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmişti. Sarı-Lacivertliler Ginkel’i getirerek, Cocu’nun sistemini burada da uygulamasının yolunu açmak istiyor. Ginkel’in orta sahadaki görevi, klasik tabirle 8 numara olarak adlandırılıyor. Takımın geçişini sağlıyor. Hollandalı yıldızın, Cocu ile tekrar çalışmaya oldukça gönüllü olduğu da öğrenildi.

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