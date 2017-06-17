İşte Nabil Dirarın maliyeti

Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.

Dirar’ın bonservisinin maliyeti toplamda 18 milyon TL’yi bulabilir. Yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Faslı yıldıza ne kadar ödeneceği konusunda ise net bir bilgi yok.

Sakatlık yüzünden 57 maç kaçırdı

Faslı futbolcu, 2011-12 sezonunun devre arasında Monaco’ya imza attı. Takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Dirar, 2012-13 sezonunun son maçında büyük bir şanssızlık yaşadı. Diz bağları koptu ve 8 ay sahalardan uzak kaldı. Döndükten sonra 11’deki yerini kalıcı olarak geri kazanamadı. 31 yaşındaki oyuncu, son 5 senede sakatlık nedeniyle 57 karşılaşmada forma giyemedi.