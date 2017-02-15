İşte Mustafa Denizlinin yeni takımı!

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İkinci görüşmede bitti

Mustafa Denizli ile Halil Ünal, ilk görüşmenin ardından bir başka buluşma için randevulaşırken ikinci görüşmede pürüzler halledildi ve Denizli, Kırmızı Siyahlılar'ın başına geçti. Tarafların 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Eskiehirspor açıkladı

Geçmiş dönemlerde yaptığımız görüşmelerde değerli hocamız, o gün için uygun olmadığını ancak Eskişehirspor camiasını yakından takip ettiğini ve birgün Eskişehirspor'un bana ihtiyacı olduğunda mutlaka destek olacağını belirtmiştir. Mustafa Denizli sözüde bu olsa gerek. Bugün yaptığımız görüşmede, Eskişehir'in kendisine olan ihtiyacı dikkate alarak maddi bir koşul belirtmeden Eskişehirspor Teknik Direktörüğü'nü kabul etmiştir.

16 Şubat 2017 Perşembe günü saat 13:00'da tesislerimize teşrif edecek olan Teknik Direktörümüze başarılar diler, tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı olmasını dileriz.

Mustafa Denizli ile görüşmeler başladı!

Mustafa Denizli ile görüşmeler başladı!

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