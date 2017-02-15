İşte Mustafa Denizlinin yeni takımı!

TFF 1. Lig'de 5-1'lik Manisaspor mağlubiyetinin ardından Alpay Özalan ile yolları ayıran Eskişehirspor, Mustafa Denizli'yle anlaştı.

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, teknik direktör sorununu çabuk çözdü ve Alpay Özalan'ın ardından kısa sürede Mustafa Denizli'yi takımın başına getirdi. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, deneyimli teknik adamla bu hafta başı görüşmüş ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı.

İkinci görüşmede bitti

Mustafa Denizli ile Halil Ünal, ilk görüşmenin ardından bir başka buluşma için randevulaşırken ikinci görüşmede pürüzler halledildi ve Denizli, Kırmızı Siyahlılar'ın başına geçti. Tarafların 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Eskiehirspor açıkladı

Geçmiş dönemlerde yaptığımız görüşmelerde değerli hocamız, o gün için uygun olmadığını ancak Eskişehirspor camiasını yakından takip ettiğini ve birgün Eskişehirspor'un bana ihtiyacı olduğunda mutlaka destek olacağını belirtmiştir. Mustafa Denizli sözüde bu olsa gerek. Bugün yaptığımız görüşmede, Eskişehir'in kendisine olan ihtiyacı dikkate alarak maddi bir koşul belirtmeden Eskişehirspor Teknik Direktörüğü'nü kabul etmiştir.

16 Şubat 2017 Perşembe günü saat 13:00'da tesislerimize teşrif edecek olan Teknik Direktörümüze başarılar diler, tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı olmasını dileriz.

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