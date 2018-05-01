İşte Mancininin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.

2018 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın yeni teknik direktörü belli oldu! SKY Italia'nın haberine göre kariyerini Rusya ekiplerinden Zenit St. Petersburg'da sürdüren ve bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmış olan Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Tecrübeli teknik adam yıllık 4 milyon euro'ya 2 senelik anlaşma yaptı.

MAYIS 2017'DE ZENIT'İN BAŞINA GEÇMİŞTİ

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Mayıs 2017'de 3+2 yıllığına anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adam Roberto Mancini için imza töreni düzenlemişti. Mancini, Zenit'in başınad çıktığı 28 maçta 13 galibiyet 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.