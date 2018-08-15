İşte Kweukenin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

31 yaşındaki golcü, 5 yıldır formasını giydiği Kadeniz ekibinde özellikle son iki sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de isteğiyle Rizespor Kweuke ile 2 milyon euro fesih bedeli karşılığında yollarını ayırmıştı.

Bonservisi elinde olan Leonard Kweuke ile Süper Lig ekibi Alanyaspor'un ilgilendiği iddia edildi. Yıldız oyuncusu Emre Akbaba'yı da Galatasaray'a göndermeye hazırlanan turuncu yeşilliler, Süper Ligi yakından tanıyan ve çıktığı 120 maçta 58 gol atan Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Alanyaspor'un Kweuke'nun daha önce yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 1+1 yıllık sözleşme ve maç başına ücret teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.