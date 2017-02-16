Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

İşte Karabükspor'un yeni hocası!

Kardemir Karabükspor, Igor Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesi ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Zoran Barisic ile görüşüyor.

İşte Karabüksporun yeni hocası!

Teknik direktör arayışlarını hız veren Kardemir Karabükspor, daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran ve bu takımların başında 213 maça çıkan 46 yaşındaki teknik direktör Zoran Barisic’i takımın başına getirmeyi hedefliyor.

Avusturya basınında ''Eski hızlı koç 2018 yılına kadar bir sözleşme imzalayacak. Türkiye'de, Kardemir Karabükspor'da" başlıklı haberler yer aldı. Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Zoran Barisic ile görüştüklerini ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi.

Igor Tudor tesislere geldi!

Igor Tudor tesislere geldi!

Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım!

Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım!

Beşiktaş'a Karabük'te büyük darbe!

Beşiktaş'a Karabük'te büyük darbe!


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İşte Karabüksporun yeni hocası!

İşte Karabükspor'un yeni hocası!

Kardemir Karabükspor, Igor Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesi ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Zoran Barisic ile görüşüyor.
Igor Tudor tesislere geldi!

Igor Tudor tesislere geldi!

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Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım!

Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım!

Kardemir Karabükspor'un başarılı savunmacısı Barış Başdaş, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından darbe alan sol bacağını paylaştı.
Beşiktaşa Karabükte büyük darbe!

Beşiktaş'a Karabük'te büyük darbe!

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