İşte Harun Tekinin ilk sözleri

Harun Tekin, Fenerbahçe formasının ve armasının kıymetini bileceğini ve takımın başarısı için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Başarılı milli kaleci Harun Tekin, Fenerbahçe formasının ve armasının kıymetini bileceğini ve takımın başarısı için elinden geleni yapacağını ifade etti

Harun Tekin kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

HARUN TEKİN'İN AÇIKLAMALARI:

"Heyecanlı ve gururluyum. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu formanın ve armanın kıymetini çok iyi bileceğim. Çok çalışacağım. Sahada elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir kulübe geldim. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Çok iyi kaleciler var. Volkan ağabey ile aramız çok iyi, Berke'yi de tanıyorum. Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Milli takımda da kaleyi almak istiyorum. Hedeflerim bunlar. Sahada olduğum sürece her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım. Burada çok büyük bir atmosfer ve çok büyük bir kitle var. Ben de çok heyecanlıyım. Çok başarılı olacağımıza ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım."